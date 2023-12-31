Эмери: «Ленгле – настоящий профессионал, он нам очень нужен»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери вновь высказался о важности Клемана Ленгле.

Французский футболист, принадлежащий «Барселоне», не провёл ни одной минуты в матчах нынешнего сезона Премьер-лиги вплоть до 18-го тура, что стало поводом для разговоров о досрочном прекращении аренды. В последнее время ситуация изменилась: 28-летний игрок вышел в старте в трёх матчах кряду, и Эмери считает его неотъемлемой частью своих планов.

«Ленгле – настоящий профессионал. Он приходил на тренировки даже в выходные дни, чтобы позаниматься дополнительно. Я уже сказал Клеману, что очень доволен им. Сейчас команда в нём очень нуждается. Летом мы согласовали аренду, и в этом плане ничего не изменилось», – цитирует Barca Universal рулевого «Астон Виллы».