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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Дисквалификацию Калверта-Льюина отменили

09 Января 2024 • 19:11 Комментировать
Эвертон
...
Астон Вилла
14.01 17:00

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин получил прямую красную карточку в последнем матче Кубка Англии против «Кристал Пэлас». Мерсисайдский клуб подал апелляцию, считая наказание неправомерным. Футбольная ассоциация Англии приняла аргументы «ирисок», и трёхматчевая дисквалификация была отменена. Об этом сообщает пресс-служба «Эвертона».

Таким образом, Калверт-Льюин сможет сыграть за «Эвертон» в ближайшем матче Премьер-лиги против «Астон Виллы». Команды сыграют в воскресенье, 14 января.

На текущий момент «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Доминик Калверт-Льюин

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