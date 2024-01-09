​Дисквалификацию Калверта-Льюина отменили

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин получил прямую красную карточку в последнем матче Кубка Англии против «Кристал Пэлас». Мерсисайдский клуб подал апелляцию, считая наказание неправомерным. Футбольная ассоциация Англии приняла аргументы «ирисок», и трёхматчевая дисквалификация была отменена. Об этом сообщает пресс-служба «Эвертона».

Таким образом, Калверт-Льюин сможет сыграть за «Эвертон» в ближайшем матче Премьер-лиги против «Астон Виллы». Команды сыграют в воскресенье, 14 января.

На текущий момент «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.