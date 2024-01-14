«Лидс» запросил 35 миллионов евро за своего игрока, который интересен клубу из топ-4 АПЛ

«Лидс» повесил ценник на своего вингера Крисенсио Саммервилля, который в нынешнем сезоне является одним из лучших игроков Чемпионшипа. По информации от Team Talk, «павлины» будут готовы расстаться с нидерландцем за 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего Саммервилля заинтересована «Астон Вилла», которая сейчас располагается на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Пока неизвестно, станут ли «вилланы» платить требуемые деньги за Крисенсио.

В нынешнем сезоне Саммервилль отметился 12 голами и 7 результативными передачами в Чемпионшипе.