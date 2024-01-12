В АПЛ выбрали лучшего тренера по итогам декабря

Рулевой «Астон Виллы» Унаи Эмери был признан лучшим тренером Английской премьер-лиги по итогам декабря. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В прошлом месяце «Астон Вилла» провела в чемпионате Англии семь матчей и показала такие результаты: четыре победы, две ничьи, одно поражение. В этот отрезок вошли домашние победы «вилланов» над «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (по 1:0).

На текущий момент «Астон Вилла» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В августе, сентябре и октябре лучшим тренером месяца в АПЛ признавался Анге Постекоглу. В ноябре награду выигрывал Эрик тен Хаг.