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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В АПЛ выбрали лучшего тренера по итогам декабря

12 Января 2024 • 15:20 Комментировать
Эвертон
...
Астон Вилла
14.01 17:00

Рулевой «Астон Виллы» Унаи Эмери был признан лучшим тренером Английской премьер-лиги по итогам декабря. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В прошлом месяце «Астон Вилла» провела в чемпионате Англии семь матчей и показала такие результаты: четыре победы, две ничьи, одно поражение. В этот отрезок вошли домашние победы «вилланов» над «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (по 1:0).

На текущий момент «Астон Вилла» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В августе, сентябре и октябре лучшим тренером месяца в АПЛ признавался Анге Постекоглу. В ноябре награду выигрывал Эрик тен Хаг.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла

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