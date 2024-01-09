В «Барселоне» определились с планами на полузащитника «Эвертона»

Каталонская «Барселона» определилась с планами на полузащитника «Эвертона» Амаду Онана. По информации от издания Sport, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку исключил вариант с трансфером бельгийца.

Напомним, в услугах Онана также заинтересован лондонский «Арсенал», который готов предложить за полузащитника 70 миллионов евро в это трансферное окно. Именно команда Микеля Артеты является фаворитом в борьбе за Амаду на данный момент.

В нынешнем сезоне Онана отметился одним голом в Английской премьер-лиге. 22-летний Амаду перебрался в «Эвертон» летом 2022 года из французского «Лилля».