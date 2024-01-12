​Эмери: «Обыграть «Эвертон» на его поле очень сложно»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче Премьер-лиги против «Эвертона».

«У «Эвертона» хорошие футболисты и хороший тренер. Это клуб с историей, и их идея будет заключаться в том, чтобы давить, прессинговать и играть через комбинации. Мы их очень уважаем.

Они становятся всё лучше и лучше, будучи очень конкурентоспособными. Несмотря на проблемы с вычетом очков, они действительно играют хорошо в каждом матче.

Обыграть «Эвертон» на его поле очень сложно. У них есть травмированные, но и у нас тоже. Мы готовимся с большим уважением к сопернику», - сказал Эмери на пресс-конференции.