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​Эмери: «Обыграть «Эвертон» на его поле очень сложно»

12 Января 2024 • 19:09 Комментировать
Эвертон
...
Астон Вилла
14.01 17:00

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче Премьер-лиги против «Эвертона».

«У «Эвертона» хорошие футболисты и хороший тренер. Это клуб с историей, и их идея будет заключаться в том, чтобы давить, прессинговать и играть через комбинации. Мы их очень уважаем.

Они становятся всё лучше и лучше, будучи очень конкурентоспособными. Несмотря на проблемы с вычетом очков, они действительно играют хорошо в каждом матче.

Обыграть «Эвертон» на его поле очень сложно. У них есть травмированные, но и у нас тоже. Мы готовимся с большим уважением к сопернику», - сказал Эмери на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЭВЕРТОН АСТОН ВИЛЛА
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