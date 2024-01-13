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Эмери рассказал, планирует ли «Астон Вилла» летом продавать ключевых игроков

13 Января 2024 • 11:34 Комментировать
Эвертон
...
Астон Вилла
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14.01 17:00

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, планирует ли его команда продавать своих ключевых футболистов ближайшим летом. Напомним, сейчас бирмингемский клуб находится на втором месте в Английской премьер-лиге.

«Мы будем работать, уважая правила финансового фэйр-плей. При этом мы должны быть уверены, что не потеряем свой командный потенциал, если нам придётся продать игроков. Мы постараемся сохранить ключевых футболистов, придерживаясь при этом финансового фэйр-плей», – сказал тренер «Астон Виллы» на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что летом бирмингемцев может покинуть нападающий Олли Уоткинс.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла

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