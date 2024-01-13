Эмери рассказал, планирует ли «Астон Вилла» летом продавать ключевых игроков

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал, планирует ли его команда продавать своих ключевых футболистов ближайшим летом. Напомним, сейчас бирмингемский клуб находится на втором месте в Английской премьер-лиге.

«Мы будем работать, уважая правила финансового фэйр-плей. При этом мы должны быть уверены, что не потеряем свой командный потенциал, если нам придётся продать игроков. Мы постараемся сохранить ключевых футболистов, придерживаясь при этом финансового фэйр-плей», – сказал тренер «Астон Виллы» на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что летом бирмингемцев может покинуть нападающий Олли Уоткинс.