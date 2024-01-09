Джонатан Дэвид интересен двум клубам АПЛ

Нападающий французского «Лилля» Джонатан Дэвид интересен сразу двум клубам Английской премьер-лиги. По информации от Football Transfers, в услугах канадца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла», которая сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

У 23-летнего Дэвида ближайшим летом будет оставаться год по контракту с «Лиллем». Французский клуб с большой долей вероятности продаст канадца, который отказывается продлевать соглашение.

«Трансфермаркт» оценивает Дэвида в 50 миллионов евро. За свою карьеру Джонатан провёл 129 матчей в чемпионате Франции, где отметился 57 голами и 8 результативными передачами.