Милнер отказался переходить в «Эвертон»

«Эвертон» предпринял попытку пригласить полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера, который в конце сезон станет свободным агентом. По информации от Football Insider, английский ветеран отказался от предложения и не стал переходить в стан принципиальных соперников команды Юргена Клоппа.

Напомним, ранее стало известно, что следующим клубом Милнера станет «Брайтон». Полузащитник присоединится к коллективу Роберто де Дзерби ближайшим летом на правах свободного агента.

Милнер ранее выступал за «Манчестер Сити», откуда и перешёл в «Ливерпуль» летом 2015 года. В мерсисайдской команде англичанин выиграл все возможные клубные трофеи.