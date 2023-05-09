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Милнер отказался переходить в «Эвертон»

09 Мая 2023 • 15:19 Комментировать
Лестер
...
Ливерпуль
13.05 17:00

«Эвертон» предпринял попытку пригласить полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера, который в конце сезон станет свободным агентом. По информации от Football Insider, английский ветеран отказался от предложения и не стал переходить в стан принципиальных соперников команды Юргена Клоппа.

Напомним, ранее стало известно, что следующим клубом Милнера станет «Брайтон». Полузащитник присоединится к коллективу Роберто де Дзерби ближайшим летом на правах свободного агента.

Милнер ранее выступал за «Манчестер Сити», откуда и перешёл в «Ливерпуль» летом 2015 года. В мерсисайдской команде англичанин выиграл все возможные клубные трофеи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон Джеймс Милнер Брайтон трансферы футбола - лето 2023
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ЛЕСТЕР ЛИВЕРПУЛЬ
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