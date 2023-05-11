Голкипер «Ливерпуля» Келлехер может перебраться в другой клуб АПЛ

Вратарь «Ливерпуля» Каомхин Келлехер попал в сферу интересов «Брентфорда».

Нынешний страж ворот «пчёл» Давид Райя, как ожидается, покинет клуб грядущим летом. На замену ему уже рассматриваются различные кандидаты, и в их число входит запасной голкипер «Ливерпуля» Каомхин Келлехер, сообщает Sky Sports. 24-летний ирландец, по слухам, готов сменить обстановку в надежде стать игроком основы в новой команде.

Трансферная стоимость Келлехара, по оценке Transfermarkt, составляет 8 млн евро.

В шорт-листе «Брентфорда» также фигурируют Альбан Лафон из французского «Нанта» и Марк Флеккен из немецкого «Фрайбурга».