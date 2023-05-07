Вратарь «Ливерпуля» Алиссон: 100 «сухих» матчей — это заслуга всей команды

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер высказался о своём сотом матче «на ноль» за мерсисайдцев.

«Я надеюсь, что у меня будет еще и 200, и 300 «сухих» игр, но стоит отметить, что такая большая цифра — это не моя личная заслуга. Это заслуга всей команды, ведь мы все вместе работаем над этим», — цитирует Алиссона официальный сайт английского клуба.

30-летний вратарь выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. За это время он провел 229 игр во всех турнирах, в которых пропустил 203 гола.

Подопечные Юргена Клоппа занимают пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 62 очка за 35 туров.