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Клопп: «Мне очень нравится лёгкий период, когда я спокойно могу работать с игроками»

12 Мая 2023 • 12:32 Комментировать
Лестер
...
Ливерпуль
13.05 17:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, что ему легче тренировать своих подопечных при спокойном графике, когда у команды нет нужды играть каждые три дня.

«Мне очень нравится лёгкий период, когда я спокойно могу работать с игроками и нарабатывать нужные вещи. При этом мне также нравится играть каждые три дня, но при таком графике сложно нормально тренироваться. Сейчас мы собираемся выжать максимум из предоставленного нами времени. На этой неделе мы вновь хорошо поработали, но это не значит, что мы разгромим «Лестер», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, у «Ливерпуля» сейчас 6 побед подряд в АПЛ, благодаря чему команда поднялась на пятую строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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ЛЕСТЕР ЛИВЕРПУЛЬ
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