Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хендерсон: «В последних матчах «Ливерпуль» играет намного лучше»

11 Мая 2023 • 14:58 Комментировать
Лестер
...
Ливерпуль
13.05 17:00

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мыслями о победной серии своей команды. Напомним, у коллектива Юргена Клоппа 6 побед подряд в Английской премьер-лиге.

«В последних матчах «Ливерпуль» играет намного лучше. Мы лучше контролируем игру, хорошо защищаемся, уровень командной энергии заметно поднялся. Этому есть несколько причин. Мы все понимаем, что в своей лучшей форме мы способны обыграть любую команду на планете. Нам нужно вернуть стабильность», – цитирует Хендерсона Football Daily.

«Ливерпуль» недавно поднялся на пятую строчку в чемпионате Англии. До четвёртого места мерсисайдцев отделяет одно очко, но у конкурентов в лице «Манчестер Юнайтед» есть матч в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕСТЕР ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
16:48 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва: Казалось, что наш вылет из АПЛ прогнозировали не 90, а 99% людей
16:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» тоже интересен Ковачич
15:39 · Англия. Премьер-лига
Кейн отреагировал на желание «Тоттенхэма» установить статую в его честь
15:17 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» сохраняет интерес к Галлахеру
15:09 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» уже сомневается, стоит ли выкупать Кулушевски
14:58 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «В последних матчах «Ливерпуль» играет намного лучше»
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Гехи
14:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» тоже проявляет интерес к Канселу
14:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» активно наблюдает за Лаутаро Мартинесом
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» выделит Эмери 225 миллионов евро на трансферы
14:20 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «Надеюсь, смогу отыграть ещё пару лет на топ-уровне»
14:02 · Англия. Премьер-лига
Зоммер может оказаться в «Манчестер Юнайтед»
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на вратаря «Андерлехта»
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» больше не видит в Де Хеа первого номера на ближайшие годы
12:55 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готовит 70 миллионов евро на трансфер Диаби
Все новости
Рекомендуем