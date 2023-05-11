Хендерсон: «В последних матчах «Ливерпуль» играет намного лучше»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мыслями о победной серии своей команды. Напомним, у коллектива Юргена Клоппа 6 побед подряд в Английской премьер-лиге.

«В последних матчах «Ливерпуль» играет намного лучше. Мы лучше контролируем игру, хорошо защищаемся, уровень командной энергии заметно поднялся. Этому есть несколько причин. Мы все понимаем, что в своей лучшей форме мы способны обыграть любую команду на планете. Нам нужно вернуть стабильность», – цитирует Хендерсона Football Daily.

«Ливерпуль» недавно поднялся на пятую строчку в чемпионате Англии. До четвёртого места мерсисайдцев отделяет одно очко, но у конкурентов в лице «Манчестер Юнайтед» есть матч в запасе.