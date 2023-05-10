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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» летом вновь попытается приобрести Мэддисона

10 Мая 2023 • 12:08 Комментировать
Лидс
...
Ньюкасл
13.05 14:30

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон ближайшим летом вновь будет находиться на радаре у «Ньюкасла». По информации от The Telegraph, «сороки» приложат большие усилия, чтобы заполучить англичанина в грядущее межсезонье.

Сделка может серьёзно упроститься в случае вылета «Лестера» в Чемпионшип. В данный момент команда Дина Смита находится на 18 месте в турнирной таблице, отставая от спасительной 17 строчки на два очка.

Мэддисон в нынешнем сезоне забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в Английской премьер-лиге. 26-летний полузащитник проводит свой пятый сезон в составе «Лестера».

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Ньюкасл Лестер Джеймс Мэддисон трансферы футбола - лето 2023
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ЛИДС НЬЮКАСЛ
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