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«Ливерпуль» готовит официальное предложение «Брайтону» по Макаллистеру

12 Мая 2023 • 02:18 Комментировать
Лестер
...
Ливерпуль
13.05 17:00

«Ливерпуль» намерен начать официальные переговоры с «Брайтоном» по трансферу полузащитника Алексиса Макаллистера.

Скорый уход аргентинца из «Брайтона» уже не вызывает никаких сомнений, однако место продолжения карьеры чемпиона мира остаётся неизвестным. «Ливерпуль», как и ранее, считается главным претендентом на 24-летнего игрока. По данным журналиста Гастона Эдуля, руководство мерсисайдцев в настоящий момент готовит официальное предложение «Брайтону». Интерес к хавбеку также проявляет «Манчестер Юнайтед».

Трансферная стоимость Алексиса Макаллистера оценивается порталом Transfermarkt в 42 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
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ЛЕСТЕР ЛИВЕРПУЛЬ
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