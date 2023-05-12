«Ливерпуль» готовит официальное предложение «Брайтону» по Макаллистеру

«Ливерпуль» намерен начать официальные переговоры с «Брайтоном» по трансферу полузащитника Алексиса Макаллистера.

Скорый уход аргентинца из «Брайтона» уже не вызывает никаких сомнений, однако место продолжения карьеры чемпиона мира остаётся неизвестным. «Ливерпуль», как и ранее, считается главным претендентом на 24-летнего игрока. По данным журналиста Гастона Эдуля, руководство мерсисайдцев в настоящий момент готовит официальное предложение «Брайтону». Интерес к хавбеку также проявляет «Манчестер Юнайтед».

Трансферная стоимость Алексиса Макаллистера оценивается порталом Transfermarkt в 42 млн евро.