Инсайдер: «Ньюкасл» и «Лестер» начали переговоры по трансферу Мэддисона

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон становится всё ближе к переходу в «Ньюкасл».

Ранее стало известно, что «сороки» уже связались с самим игроком для обсуждения потенциального сотрудничества. Согласно обновлённым сведениям инсайдера Николо Скиры, руководство «Ньюкасла» также ведёт трансферные переговоры с представителями «Лестера». В случае успешного заключения сделки 26-летний англичанин начнёт предстоящий сезон уже в новом клубе.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Джеймса Мэддисона в 55 млн евро. В активе футболиста десять голов и девять ассистов в 29 встречах текущей кампании.