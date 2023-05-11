Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Инсайдер: «Ньюкасл» и «Лестер» начали переговоры по трансферу Мэддисона

11 Мая 2023 • 22:52 Комментировать
Лидс
...
Ньюкасл
13.05 14:30

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон становится всё ближе к переходу в «Ньюкасл».

Ранее стало известно, что «сороки» уже связались с самим игроком для обсуждения потенциального сотрудничества. Согласно обновлённым сведениям инсайдера Николо Скиры, руководство «Ньюкасла» также ведёт трансферные переговоры с представителями «Лестера». В случае успешного заключения сделки 26-летний англичанин начнёт предстоящий сезон уже в новом клубе.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Джеймса Мэддисона в 55 млн евро. В активе футболиста десять голов и девять ассистов в 29 встречах текущей кампании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лестер Джеймс Мэддисон трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИДС НЬЮКАСЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
23:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не обращался к Беллингему с конкретным предложением
22:52 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер: «Ньюкасл» и «Лестер» начали переговоры по трансферу Мэддисона
22:32 · Англия. Премьер-лига
Артета считает, что Канселу отлично впишется в игру «Арсенала»
22:24 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Ливерпуля» Келлехер может перебраться в другой клуб АПЛ
21:56 · Англия. Премьер-лига
Глен Джонсон назвал игрока, на которого «Ливерпулю» следует потратить крупную сумму
21:37 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг хочет остаться в «Челси»
21:31 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Ромы» может перебраться в клуб АПЛ
21:23 · Англия. Премьер-лига
Маротта рассказал, готов ли «Интер» продать Онана за 40 млн евро
21:14 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон поделился мнением о трансферных планах «Ливерпуля»
21:05 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш: «Никто не думал, что «Манчестер Юнайтед» будет претендовать на место в топ-4»
20:33 · Англия. Премьер-лига
Назван ценник Ковачича, на которого претендует «Манчестер Сити»
20:29 · Англия. Премьер-лига
В «Эвертоне» настроены на подписание Салису слухи
20:25 · Англия. Премьер-лига
Канте верит в проект «Челси»
20:21 · Англия. Премьер-лига
Лерма планирует покинуть АПЛ слухи
20:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потерял двух основных защитников на остаток сезона 1
Все новости
Рекомендуем