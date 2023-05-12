«Ливерпуль» претендует на полузащитника, оценённого почти в 60 млн евро

Хавбек «Саутгемптона» Ромео Лавиа вновь заинтересовал «Ливерпуль».

19-летний футболист ранее уже был связан с возможным переходом в стан «красных», однако затем слухи поутихли, а основными претендентами на бельгийца стали считаться лондонские «Арсенал» и «Челси». По сведениям журналиста Жака Тэлбота, «Ливерпуль» не выбыл из борьбы за восходящую звезду. «Саутгемптон» намерен заработать на продаже игрока более 50 млн фунтов стерлингов (порядка 57 млн евро).

Ромео Лавиа проводит в «Саутгемптоне» свой дебютный сезон, ранее он выступал за «Манчестер Сити». Контракт юного полузащитника со «святыми» рассчитан до 2027 года.