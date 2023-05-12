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Клопп: «Будет сложнее привлекать новичков без Лиги чемпионов, но меня это не волнует»

12 Мая 2023 • 12:11 Комментировать
Лестер
...
Ливерпуль
13.05 17:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил, насколько может повлиять не попадание в топ-4 на летнюю трансферную кампанию. Напомним, «Ливерпуль» пока отстаёт от четвёртого места на одно очко, но при этому конкурентов мерсисайдцев в лице «Манчестер Юнайтед» есть игра в запасе.

«Пока мы не можем гарантировать новичка игру в Лиге чемпионов, но «Ливерпуль» остаётся великолепным клубом, который привлекателен для футболистов. Да, без Лиги чемпионов будет сложнее привлечь новичков, но меня это не волнует». – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, «Ливерпуль» хочет усилиться летом минимум двумя полузащитникам. На радаре у клуба находятся Алексис Макаллистер и Мэйсон Маунт.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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ЛЕСТЕР ЛИВЕРПУЛЬ
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