Клопп: «Будет сложнее привлекать новичков без Лиги чемпионов, но меня это не волнует»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил, насколько может повлиять не попадание в топ-4 на летнюю трансферную кампанию. Напомним, «Ливерпуль» пока отстаёт от четвёртого места на одно очко, но при этому конкурентов мерсисайдцев в лице «Манчестер Юнайтед» есть игра в запасе.

«Пока мы не можем гарантировать новичка игру в Лиге чемпионов, но «Ливерпуль» остаётся великолепным клубом, который привлекателен для футболистов. Да, без Лиги чемпионов будет сложнее привлечь новичков, но меня это не волнует». – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, «Ливерпуль» хочет усилиться летом минимум двумя полузащитникам. На радаре у клуба находятся Алексис Макаллистер и Мэйсон Маунт.