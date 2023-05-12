Нойхаус находится в шорт-листе «Ливерпуля» на усиление полузащиты

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус летом может оказаться в топ-клубе Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Грэма Бэйли, немец находится в шорт-листе «Ливерпуля» на усиление центральной линии.

26-летний хавбек ещё год назад был связан с переездом на «Энфилд», но сделка так и не состоялась. Помимо Нойхауса, «Ливерпуль» также интересуется Алексисом Макаллистером из «Брайтона» и Мэйсоном Маунтом из лондонского «Челси». Эти футболисты сейчас считаются более приоритетными целями, но если кого-то из них не удастся, очередь может дойти до Нойхауса.

Флориан в нынешнем сезоне провёл 21 матч в немецкой Бундеслиге, где отметился всего одним голом.