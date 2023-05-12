Клопп: «В моём первом сезоне в АПЛ «Лестер» выиграл чемпионат, а сейчас клуб борется за выживание»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ближайшего поединка против «Лестера». Напомним, «лисы» находятся на 18 месте в АПЛ и отстают от спасительной зоны на два очка.

«В моём первом сезоне в АПЛ «Лестер» выиграл чемпионат, а сейчас клуб борется за выживание, ситуация совсем другая. Я смотрел матч «Лестера» с «Эвертоном». У команды были действительно очень хорошие отрезки. Мы ожидаем увидеть команду, которая отчаянно хочет остаться в чемпионате и будет бороться всеми силами», – сказал Клопп на пресс-конференции.

«Ливерпуль» участвует в гонке за место в Лиге чемпионов, отставая от четвёртого «Манчестер Юнайтед» на одно очко. При этом у «красных дьяволов» есть матч в запасе.