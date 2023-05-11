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Хендерсон поделился мнением о трансферных планах «Ливерпуля»

11 Мая 2023 • 21:14 Комментировать
Лестер
...
Ливерпуль
13.05 17:00

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался об усилении состава команды в летнее трансферное окно.

По ходу текущей кампании «красные» испытывали серьёзные кадровые проблемы на разных позициях, но самой проблемной зоной принято считать именно среднюю линию. По мнению Хендерсона, клубу всё же не стоит зацикливаться лишь на укреплении полузащиты: «Ливерпуль» не должен ставить всё на подписание игроков одной позиции. На мой взгляд, нам нужно сосредоточиться на усилении всего состава», – цитирует Sky Sports хавбека мерсисайдцев.

В настоящий момент «Ливерпуль» располагается на пятой строчке в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон трансферы футбола - лето 2023
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ЛЕСТЕР ЛИВЕРПУЛЬ
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