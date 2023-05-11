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Хендерсон: «Надеюсь, смогу отыграть ещё пару лет на топ-уровне»

11 Мая 2023 • 14:20 Комментировать
Лестер
...
Ливерпуль
13.05 17:00

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, сколько ещё рассчитывает отыграть на топ-уровне. Англичанину в июне исполнится 33 года.

«Я чувствую себя хорошо, несмотря на возраст. Иногда мы играли каждые три дня, но я справлялся с нагрузками. Я смотрю на игроков вроде Карима Бензема и Луки Модрича, которые находятся в солидном возрасте, но показывают отличные выступления. Надеюсь, у меня впереди ещё хотя бы пару лет на топ-уровне», – цитирует Хендерсона Football Daily.

Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года, когда перешёл из «Сандерленда». С мерсисайдским клубом полузащитник выиграл все возможные трофеи как на внутренней, так и на международной арене.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон
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ЛЕСТЕР ЛИВЕРПУЛЬ
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