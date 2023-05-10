Английский полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон и «Ньюкасл» начали предварительные переговоры о будущем переходе игрока в стан «сорок». Об этом сообщает Football Insider. Как уточняет источник, рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау благодаря переходу англичанина усилит свой состав перед игрой в еврокубках в следующем сезоне.

Помимо «Ньюкасла», ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны других клубов Англии – «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

Напомним, что «Лестер» как никогда за последние годы близок к вылету из АПЛ за несколько туров до финиша сезона. Команда идёт на 18-м месте, впереди – лишь три игры с «Ливерпулем», «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом».

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