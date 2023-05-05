«Манчестер Юнайтед» не будет выкупать Вегхорста

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст с большой долей вероятности покинет клуб в конце сезона. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, у руководства «красных дьяволов» нет желания выкупать футболиста на постоянной основе.

Напомним, нидерландец до сих пор принадлежит «Бёрнли», а в «Манчестер Юнайтед» перешёл в январе на правах краткосрочной аренды. Ваут не против остаться на «Олд Траффорд», но руководство не разделяет его желание.

«Бёрнли» уже оформил возвращение в Английскую премьер-лигу, поэтому есть вероятность, что Вегхорст останется на туманном альбионе в следующем сезоне.