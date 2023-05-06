На грани провала: «Манчестер Юнайтед» рискует потерять место в топ-4

Ещё недавно была стойкая уверенность, что «Манчестер Юнайтед» вернётся в Лигу чемпионов, и этому уже ничего не помешает. Однако сейчас «красные дьяволы» попали в кризис, и теперь уже всё может повернуться иначе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, сохранит ли «МЮ» место в топ-4.

Ещё пару месяцев назад «Манчестер Юнайтед» претендовал на своеобразный требл. К завоёванному Кубку лиги «красные дьяволы» могли прибавить победы в Лиге Европы и Кубке Англии. При этом не было сомнений, что команда сохранит место в топ-4. Однако в последнее время подопечные Эрика тен Хага попали в кризис. «МЮ» вылетел из Лиги Европы, хотя при этом с большим трудом добрался до финала Кубка Англии.

Параллельно с этим «красные дьяволы» стали терять очки в Премьер-лиге. В трёх последних матчах «МЮ» обыграл «Астон Виллу», не смог выиграть у «Тоттенхэма», ведя к перерыву со счётом 2:0, а «Брайтону» и вовсе проиграл. Пока очкового запаса «красным дьяволам» хватает, чтобы чувствовать себя спокойно. «МЮ» опережает на четыре очка «Ливерпуль», имея матч в запасе, а «Брайтон» – на восемь очков, правда, у подопечных де Дзерби на один проведённый поединок меньше.

Тем не менее, даже такой запас не позволяет «МЮ» чувствовать себя спокойно, учитывая, что команда оказалась в кризисе. Тен Хаг лишился основных центральных защитников, что сказывается на результате. В матчах с «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» именно ошибки в этой зоне повлекли потерю очков для «красных дьяволов». Однако надо признать, что у «МЮ» проблемы сейчас не только в защите, но и в атаке. «Красные дьяволы» потеряли баланс в игре. В последних 5 играх во всех турнирах подопечные тен Хага отличились лишь трижды.

Есть проблемы у «МЮ» и в середине поля. В матче с «Брайтоном» было очень заметно отсутствие Кристиана Эриксена. «Красные дьяволы» не могли наладить контроль мяча. Та же самая проблема была заметна и во втором тайме поединка с «Тоттенхэмом». Неудивительно, что «Манчестер Юнайтед» планирует летом усилить эту позицию, так как у команды есть проблема и тут.

В целом общей инерции и запаса в очках должно хватить «МЮ», чтобы сохранить место в Лиге чемпионов. Тем более что команде откровенно повезло с календарём на финише. Из пятерых оставшихся соперников четыре («Вулверхэмптон», «Борнмут», «Челси» и «Фулхэм») в общем-то ни за что не борются. Конечно, в Премьер-лиге все борются в каждом матче, но всё же у этих коллективов мотивации точно меньше, чем у тех, кто борется за еврокубки или за сохранение прописки. В ближайшем туре «МЮ» ждёт «Вест Хэм», который пока сражается за место в Премьер-лиге на будущий сезон, но имеет на это хороший шанс, так что попытается ещё и выиграть Лигу конференций.

У соперников календарь посложнее. «Брайтон» ещё сразится с «Арсеналом», «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» и «Астон Виллой». Также с бирмингемцами будет матч и у «Ливерпуля». Наверное, конкуренты не смогут отыграть у «красных дьяволов» такое отставание, если только подопечные тен Хага не будут терять баллы во всех поединках подряд.

Если «МЮ» сохранит место в топ-4, то первый сезон Эрика тен Хага на «Олд Траффорд» точно будет признан успешным. Если же «красные дьяволы» не удержатся в четвёрке, то даже выигранный Кубок Англии в качестве второго трофея за сезон не добавит клубу оптимизма. Тен Хаг должен приложить все усилия, чтобы его подопечные остались в четвёрке, а летом ему предстоит заняться усилением состава.

Роман Андреев