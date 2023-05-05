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Артета летом получит 170 миллионов евро на трансферы для «Арсенала»

05 Мая 2023 • 10:08 Комментировать
Ньюкасл
...
Арсенал
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07.05 18:30

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ближайшим летом получит поддержку от руководства для усиления состава. По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, «канониры» выделят на трансферы 170 миллионов евро.

Отмечается, что приоритетной целью станет покупка нового полузащитника. наиболее привлекательным вариантом для Артеты в данный момент является капитан «Вест Хэма» Деклан Райс, у которого летом будет оставаться год по контракту. Также «Арсенал» постарается купить нового защитника.

Напомним, в следующем сезоне «Арсенал» впервые сыграет в Лиге чемпионов с кампании 2016/17.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Микель Артета Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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