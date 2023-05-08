Крауч: «Де Хеа совершает ошибки в важных играх»

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в выездном матче против «Вест Хэма», пропустив единственный гол после очевидной ошибки испанского голкипера Давида де Хеа, тот не удержал мяч в руках после не самого убийственного удара Саида Бенрахма. Бывший нападающий английской сборной Питер Крауч встревожен такой игрой вратаря.

- Это странная ошибка, он пропускает мячи после таких ошибок, являясь вратарем с наибольшим количеством сухих матчей в лиге. Такие вещи не помогают, когда ты хочешь продлить контракт. Он столько времени считался топ-вратарем, а сейчас совершает глупые ошибки в важных матчах, - цитирует Крауча BT Sport.