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Крауч: «Де Хеа совершает ошибки в важных играх»

08 Мая 2023 • 02:23 Комментировать
Вест Хэм
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в выездном матче против «Вест Хэма», пропустив единственный гол после очевидной ошибки испанского голкипера Давида де Хеа, тот не удержал мяч в руках после не самого убийственного удара Саида Бенрахма. Бывший нападающий английской сборной Питер Крауч встревожен такой игрой вратаря.

- Это странная ошибка, он пропускает мячи после таких ошибок, являясь вратарем с наибольшим количеством сухих матчей в лиге. Такие вещи не помогают, когда ты хочешь продлить контракт. Он столько времени считался топ-вратарем, а сейчас совершает глупые ошибки в важных матчах, - цитирует Крауча BT Sport.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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