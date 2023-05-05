«Манчестер Юнайтед» не теряет надежд купить Макаллистера

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет пополнить свои ряды полузащитником «Брайтона» Алексисом Макаллистером. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красные дьяволы» сохраняют интерес к аргентинцу, но его трансфер зависит от того, кто станет новым владельцем клуба.

Напомним, Макаллистер хочет совершить переход в новую команду в самое ближайшее время, чтобы поскорее начать предсезонную подготовку. Фаворитом на трансфер сейчас является «Ливерпуль».

Макаллистер вчера забил победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед» за «Брайтон» в Английской премьер-лиге. Аргентинец реализовал пенальти на последних минутах матча.