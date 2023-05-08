«Манчестер Юнайтед» повторил свой антирекорд в АПЛ по выездным поражениям

В матче тридцать пятого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма», и для «красных дьяволов» это было уже восьмое выездное поражение в текущем сезоне. Как выяснилось, манкунианцы уже повторили свой антирекорд по количеству выездных поражений в ходе сезона в АПЛ (с 1992 года по сей день).

Такие же результаты у команды были в сезонах 2015/2015 и 2021/2022, но сейчас у команды есть шансы установить новый антирекорд - если 20 мая, в единственном оставшемся выездном матче с «Борнмутом», она проиграет.

В целом же до конца чемпионата остаются еще четыре тура.