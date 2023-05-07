Сунесс: «Бруну Фернандеш явно не лидер, вы бы не хотели оказаться с ним в одной команде»

Известный шотландский тренер Грэм Сунесс резко высказался в адрес полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

Специалист раскритиковал португальского футболиста за его поведение по ходу матча 26-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:7).

«Бруну Фернандеш явно не лидер, это очевидно. Его поведение, когда они проигрывали «Ливерпулю» со счётом 0:3, было ужасным. Вы бы точно не хотели оказаться с ним в одной команде», — цитирует Сунесса Daily Mail.

В нынешнем сезоне 28-летний Фернандеш провёл за «Манчестер Юнайтед» 53 матча, в которых забил 11 голов и отдал 14 результативных передач. После 33 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии манкунианцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 63 очка.