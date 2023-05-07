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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» и знатно обострил борьбу за Лигу чемпионов

07 Мая 2023 • 22:58 Комментировать (7)
Вест Хэм
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» схлестнулись в рамках чемпионата Англии. Матч 35-го тура АПЛ состоялся 7 мая на стадионе «Лондон Стэдиум».

Протокол игры  
Вест Хэм1:0Манчестер Юнайтед
(1:0) Бенрахма Саид27'  
Фабьянски ЛукашКерер ТилоАгер НаифОгбонна АнджелоКрессуэлл АаронСоучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродПакета Лукас 90' (Джонсон Бен ( 90') Бенрахма Саид 87' (Форнальс Пабло ( 87') Антонио Майкл 90' (Даунс Флинн ( 90')
Запасные: Лансини МануэльЭмерсон ПалмиериАнанг ДжозефИнгс ДэнниКорне МаксвеллАреола Альфонс
Де Хеа ДавидУан-Биссака Аарон  64' 88' (Фред Сантос ( 88') Линделоф ВикторШоу ЛюкМаласиа Тирелл  36' 88' (Далот Диогу ( 88') Каземиро КарлосЭриксен Кристиан 74' (Санчо Джедон ( 74') Антони 74' (Забитцер Марсель ( 74') Фернандеш БрунуРэшфорд МаркусВегхорст Ваут 57' (Марсьяль Антони ( 57')
Запасные: Гарначо АлехандроУильямс БрендонМагуайр ГарриБатлэнд Джек
07 мая. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

Эрик тен Хаг почувствовал, что «Ливерпуль» взбодрил борьбу за Лигу чемпионов, почувствовал, что ошибок больше допускать нельзя. Против «Вест Хэма» в основе «Манчестер Юнайтед» вышли все топы: Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Вегхорст, Антони, Каземиро и Эриксен. Марсьяль, Санчо, Фред и Забитцер были готовы усилить игру со скамейки запасных.

С атак начал «Манчестер Юнайтед», не обратил внимания на гостевой статус. Много неплохих подходов, опасных атак, увенчал которые Рэшфорд. Маркус на финте поймал защитника, вошёл в штрафную площадь и с правой пробил в угол. Смачно летел мяч, Фабьянски вряд ли достал бы его, но штанга выручила голкипера. И всё бы хорошо, но на исходе получаса игры случился гол имени Давида де Хеа. Да, влетел он в ворота «дьяволов».

Бенрахма перехватил мяч в центре поля и рванул на трёх защитников. Попытался обыгрывать, а потом пробил метров с 22-х. Де Хеа вроде всй видел и в падении отбивал, но слабо поставил руку и пропустил – 1:0. В ответ «МЮ» опять устроил звон. И опять сыграла штанга: Антони сместился с левого края, финтами раскачал защитника и пробил в дальний угол. Фабьянски тянулся к мячу, но тот врезался в каркас и покинул пределы поля.

Во втором тайме «Вест Хэм» чуть взбодрился. Райс от угла поля опасно навесил, Соучек мяч подхватил и сместился во фланг. Оттуда чех пробил/прострелил, а де Хеа парировал перед собой. Вспыхнула паника, но удара не последовало. А затем и залетел мяч в ворота «МЮ». Майкл Антонио положил руку на плечо де Хеа, когда боролся за мяч. Далее в суматохе удачливыми оказались «молотобойцы», но гол арбитр не засчитал, зафиксировав уже нападение на вратаря.

Эрик тен Хаг заменил Вегхорста на Марсьяля, однако «дьяволы» не просыпались. Зато Томаш Соучек боковыми «ножницами» разбудил трибуны, замкнув кросс Антонио. Правда, в створ чех не попал. Позже Соучек даже забил, замкнув навес Лукаса Пакета. Мяч влетел в сетку от штанги, однако чех пробил из офсайда, поэтому гол не мог быть засчитан.

В компенсированное уже время Бруну Фернандеш обыгрался с Маркусом Рэшфордом и пробил с линии штрафной площади. Фабьянски парировал, чем и закончил опасные моменты матча. «Манчестер Юнайтед» проиграл второй раз подряд, обострив борьбу за Лигу чемпионов. «Ливерпуль» на расстоянии одного очка, у «дьяволов», правда, остаётся игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм
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Комментарии (7)
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Promt Roman
07 Мая 2023 в 23:53
Молотки приятно удивили. Проснулись, ага. В самый разгар.
CHegevarra007
07 Мая 2023 в 23:52
Знатно лысый идиот построил/перестроил команду, чё, где, хз
CELTIC FROST
07 Мая 2023 в 23:39
Вегхорст... ноу коммент. Марсьяль... то же самое. Де Хеа... спасибо за все. но всему свое время. и оно. похоже. прошло. Антони... Линделеф.. Маааалаааасия.. Что? Где? Когда? Одни вопросы...
CELTIC FROST
07 Мая 2023 в 23:36
Чую. пацаны к успеху идут... в Лиге Европы. Что-то так расхваленный многими шалтай-болтай поплыл. как и его подопечные. Но цыплят считают не по осени. а в конце мая. Остается надеяться. что докатят на ободах до финиша...
snk6565
07 Мая 2023 в 23:19
Если мы опять мимо ЛЧ...то гнать нужно этого лысого хр@на...что он поменял в игре клуба?...одним словом - НИ-ЧЕ-ГО...то же самое унылое болото, в котором каждый барахтается сам по себе...в командный футбол играют от силы 3-4 человека...звезданувшиеся Рэш с Бруной, порющие 9 из 10...деревянные сапоги Антони с Санчо...проходной двор в обороне...80% голов приходят от потерь на своей половине...нормальных слов почти не осталось...как и надежд на следующий сезон...опять никто из толковых игроков не пойдет в это болото...про Глейзеров я ваще молчу...короче, непроглядно
Вайнах 06
07 Мая 2023 в 23:05
Так Роналду ж виноват)) уже даже не обидно за поражения любимой команды)) такое наверно впервые за 29 лет боления за этот клуб)
InterSan
07 Мая 2023 в 23:04
Вот вам и ТенХааг........
Вот вам и МЮ........
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