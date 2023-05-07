«Вест Хэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» и знатно обострил борьбу за Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» схлестнулись в рамках чемпионата Англии. Матч 35-го тура АПЛ состоялся 7 мая на стадионе «Лондон Стэдиум».

Эрик тен Хаг почувствовал, что «Ливерпуль» взбодрил борьбу за Лигу чемпионов, почувствовал, что ошибок больше допускать нельзя. Против «Вест Хэма» в основе «Манчестер Юнайтед» вышли все топы: Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Вегхорст, Антони, Каземиро и Эриксен. Марсьяль, Санчо, Фред и Забитцер были готовы усилить игру со скамейки запасных.

С атак начал «Манчестер Юнайтед», не обратил внимания на гостевой статус. Много неплохих подходов, опасных атак, увенчал которые Рэшфорд. Маркус на финте поймал защитника, вошёл в штрафную площадь и с правой пробил в угол. Смачно летел мяч, Фабьянски вряд ли достал бы его, но штанга выручила голкипера. И всё бы хорошо, но на исходе получаса игры случился гол имени Давида де Хеа. Да, влетел он в ворота «дьяволов».

Бенрахма перехватил мяч в центре поля и рванул на трёх защитников. Попытался обыгрывать, а потом пробил метров с 22-х. Де Хеа вроде всй видел и в падении отбивал, но слабо поставил руку и пропустил – 1:0. В ответ «МЮ» опять устроил звон. И опять сыграла штанга: Антони сместился с левого края, финтами раскачал защитника и пробил в дальний угол. Фабьянски тянулся к мячу, но тот врезался в каркас и покинул пределы поля.

Во втором тайме «Вест Хэм» чуть взбодрился. Райс от угла поля опасно навесил, Соучек мяч подхватил и сместился во фланг. Оттуда чех пробил/прострелил, а де Хеа парировал перед собой. Вспыхнула паника, но удара не последовало. А затем и залетел мяч в ворота «МЮ». Майкл Антонио положил руку на плечо де Хеа, когда боролся за мяч. Далее в суматохе удачливыми оказались «молотобойцы», но гол арбитр не засчитал, зафиксировав уже нападение на вратаря.

Эрик тен Хаг заменил Вегхорста на Марсьяля, однако «дьяволы» не просыпались. Зато Томаш Соучек боковыми «ножницами» разбудил трибуны, замкнув кросс Антонио. Правда, в створ чех не попал. Позже Соучек даже забил, замкнув навес Лукаса Пакета. Мяч влетел в сетку от штанги, однако чех пробил из офсайда, поэтому гол не мог быть засчитан.

В компенсированное уже время Бруну Фернандеш обыгрался с Маркусом Рэшфордом и пробил с линии штрафной площади. Фабьянски парировал, чем и закончил опасные моменты матча. «Манчестер Юнайтед» проиграл второй раз подряд, обострив борьбу за Лигу чемпионов. «Ливерпуль» на расстоянии одного очка, у «дьяволов», правда, остаётся игра в запасе.