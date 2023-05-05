«Манчестер Юнайтед» уверен в продлении контракта с Рэшфордом

«Манчестер Юнайтед» уверен в том, что нападающий Маркус Рэшфорд согласится продлить с клубом контракт. По информации от Manchester Evening News, стороны очень близки к достижению компромисса.

Напомним, по ходу сезона «Манчестер Юнайтед» воспользовался автоматической опцией и продлил контракт Рэшфорда до конца следующей кампании. Тем не менее, «красные дьяволы» хотели бы оставить футболиста в команде на более длительный срок. На этом настаивает лично главный тренер Эрик тен Хаг.

Рэшфорд в этом сезоне является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед». В Английской премьер-лиге футболист забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач в 32 матчах.