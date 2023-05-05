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«Манчестер Юнайтед» уверен в продлении контракта с Рэшфордом

05 Мая 2023 • 14:55 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
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07.05 21:00

«Манчестер Юнайтед» уверен в том, что нападающий Маркус Рэшфорд согласится продлить с клубом контракт. По информации от Manchester Evening News, стороны очень близки к достижению компромисса.

Напомним, по ходу сезона «Манчестер Юнайтед» воспользовался автоматической опцией и продлил контракт Рэшфорда до конца следующей кампании. Тем не менее, «красные дьяволы» хотели бы оставить футболиста в команде на более длительный срок. На этом настаивает лично главный тренер Эрик тен Хаг.

Рэшфорд в этом сезоне является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед». В Английской премьер-лиге футболист забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач в 32 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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