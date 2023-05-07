​«Месть подаётся холодной» - Мойес наконец-то отомстил «Манчестер Юнайтед»

В тридцать пятом туре английского чемпионата «Вест Хэм» сумел обыграть «Манчестер Юнайтед», пусть и с минимальным преимуществом, и это стало большим облегчением для шотландского наставника «молотобойцев» Дэвида Мойеса.

В прошлом он тренировал «Манчестер Юнайтед» по рекомендации «сдавшего дела» Алекса Фергюсона, но не продержался сколь-нибудь долго у его руля. Почти десять лет Мойес наверняка мечтал обыграть свой бывший клуб, и наконец, это случилось.

Любопытно, что ранее Мойес обыгрывал «МЮ» - но это было еще до его работы в клубе, в августе 2012 год - тогда Дэвид тренировал «Эвертон».