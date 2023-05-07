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«Манчестер Юнайтед» объявил состав на игру с «Вест Хэмом»

07 Мая 2023 • 20:39 Комментировать
Вест Хэм
1:0
Манчестер Юнайтед
1 3.45 X 3.60 2 2.10
1-й тайм

В тридцать пятом туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с «Вест Хэмом», эта встреча начнется уже через двадцать минут - в 21 час по московскому времени. Накануне игры нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объявил стартовый состав своей команды.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделоф, Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Маласия, Эриксен, Каземиро, Антони, Шоу, Вегхорст, ван Биссака.

Следить за событиями игры АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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