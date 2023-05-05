«Манчестер Юнайтед» ведёт продвинутые переговоры по трансферу Фримпонга

«Манчестер Юнайтед» заметно продвинулся в переговорах по трансферу правого защитника леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонга. Как сообщает издание Bild, у «красных дьяволов» увеличились шансы на трансфер нидерландского фуллбека.

Отметим, что Фримпонг остаётся приоритетным кандидатом для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага на усиление правого фланга обороны. Руководство манкунианцев надеется быстро завершить сделку.

Фримпонг в этом сезоне отметился 8 голами и 6 ассистами в Бундеслиге, что делает его одним из самых результативных фуллбеков чемпионата. 22-летний футболист проводит свой третий сезон в составе «Байера».