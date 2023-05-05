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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг может оставить Амада Диалло в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

05 Мая 2023 • 12:34 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
1 3.45 X 3.70 2 2.02
07.05 21:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло может остаться в клубе на следующий сезон, но для этого футболисту нужно впечатлить главного тренера Эрика тен Хага на предсезонной подготовке. Журналист Люк Эдвардс сообщает, что нидерландский специалист летом будет пристально следить за ивуарийцем.

Напомним, нынешний сезон Диалло проводит на правах аренды за «Сандерленд», который всё ещё сохраняет шансы на финиш в зоне плей-офф и борьбу за выход в Английскую премьер-лигу. На счету 20-летнего ивуарийца 12 голов и 3 ассиста во втором дивизионе Англии в нынешнем сезоне. Футболист провёл 36 матчей в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Амад Диалло
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ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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