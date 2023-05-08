Рио Фердинанд: «А способен ли де Хеа играть в футбол тен Хага?»

После поражения «Манчестер Юнайтед» в игре против «Вест Хэма» бывший защитник «красных дьяволов» Рио Фердинанд заявил, что у него появились вопросы к испанскому голкиперу Давиду де Хеа. По его мнению, де Хеа не справляется с той манерой игры, которую требует от него наставник клуба, нидерландский специалист Эрик тен Хаг.

- Вопрос к нему - а достаточно ли он хорош в игре ногами, как того требует стиль Эрика тен Хага? Достаточно ли он хороший футболист, а не только голкипер, чтобы играть? Я думаю, что мы узнаем ответ в конце сезона, когда тен Хаг обозначит свое мнение, - цитирует слова Фердинанда BT Sport.