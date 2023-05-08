Тен Хаг: «Не могу винить своих игроков»

«Манчестер Юнайтед» потерпел восьмое выездное поражение в текущем сезоне, эта неудача случилась в игре с «Вест Хэмом». Одного гола, забитого «молотобойцами», хватило тем для победы. Но наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не винит своих игроков, он считает, что сыграли они вполне нормально.

- Я думаю, что первый тайм был неплохим, а вот второй - ниже наших стандартов. В первом тайме все решила одна наша ошибка. Я не могу винить своих игроков. Надо взять себя в руки и отыгрываться, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вулверхэмптоном».