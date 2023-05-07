Мойес: «Это характер»

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес очень долго ждал победу над «Манчестер Юнайтед», и, наконец-то, удача улыбнулась его подопечным в матче тридцать пятого тура английского чемпионата. Шотландский специалист считает, что его подопечные продемонстрировали отличный характер, он очень доволен их игрой.

- Невероятный характер, я думаю, что мы сыграли очень хорошо, даже великолепно. Теперь другим командам будет намного труднее нагнать нас, но, с другой стороны, никаких гарантий нет, нам надо стараться и работать дальше, - цитирует слова Мойеса BT Sport.

В следующем туре клуб Мойеса сыграет с «Брентфордом».