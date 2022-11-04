«МЮ» предложил долгосрочный контракт Гарначо: в клубе считают аргентинца будущей суперзвездой

«Манчестер Юнайтед» надеется в скором времени объявить о заключении нового долгосрочного договора с Алехандро Гарначо.

Текущее соглашение 18-летнего нападающего истекает по окончании сезона 2022/23. Как информирует инсайдер Николо Скира, руководство «красных дьяволов» планирует как можно скорее продлить контракт перспективного футболиста, видя в нём будущую звезду. Если переговоры пройдут успешно, новый договор Гарначо будет рассчитан до 2027 года.

В четверг аргентинец забил дебютный гол за первую команду «Манчестер Юнайтед», поразив ворота «Реала Сосьедад» в поединке Лиги Европы (1:0).