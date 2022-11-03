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Лига Европы

«МЮ» обыграл «Реал Сосьедад», но остался вторым в группе

03 Ноября 2022 • 22:42 Комментировать (7)
Реал Сосьедад
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Главный матч дня в Лиге Европы принимала Испания. «Реал Сосьедад» принимал «МЮ» в споре за первое место. Гостей устраивала только победа с разницей в два мяча и больше.

На 18-й минуте Криштиану Роналду снабдил мячом Алехандро Гарначо, тот слева ворвался в штрафную и метко пробил. И если в первом тайме у соперников было еще несколько шансов изменить счет на табло, то вторую половину испанцы засушили и уступили в итоге 0:1. «МЮ» не смог в итоге подвинуть «Реал» с первого места.

Протокол игры  
Реал Сосьедад0:1Манчестер Юнайтед
  17'Гарначо Алехандро (0:1)
Ремиро АлехандроГоросабел Андони 58' (Ариц Элустондо ( 58') Ле Норман РобенПачеко ХонРико ДиегоМарин Пабло 58' (Наварро Роберто ( 58') Субименди МартинМерино МикельБраис Мендес  64' 83' (Субельдия Игор ( 83') Сорлот Александр 82' (Магунаселая Хон ( 82') Фернандес Карлос  73' 73' (Гевара Андер ( 73')
Запасные: Ильяраменди АсьерКаррикабуру ХонУрко ГонсалесМарреро УнаиСубиаурре АндониСола АлексТуррьентес Беньят
Де Хеа ДавидДалот Диогу  88'Линделоф Виктор 58' (Рэшфорд Маркус ( 58') Мартинес Лисандро  62'Шоу ЛюкВан де Бек Донни 58' (Мактоминай Скотт ( 58') Каземиро КарлосЭриксен Кристиан 83' (Фред Сантос ( 83') Фернандеш БрунуРоналду Криштиану  72'Гарначо Алехандро 83' (Магуайр Гарри ( 83')
Запасные: Пельистри ФакундоУан-Биссака АаронДубравка МартинИкбал ЗиданМаласиа ТиреллШоретире ШолаЭланга Энтони
03 ноября. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).

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Комментарии (7)
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Alex1972
03 Ноября 2022 в 23:16
Дохлый и некреативный МЮ не сломил даже дубль испанцев... Геша как всегда шакалил только в штрафной и ничего не показал... Полный ноль...
ARTUR
03 Ноября 2022 в 22:49
Мощнейшее рубалово от середняков ,именно рубалово ,футбола там почти не было и валялись и пинали друг друга,в итоге победили хитрые )) хотя если бы в первом тайме Д Хеа не вытащил то и тот момент который создал САМ себе Роналду все же не спас бы МЮ , и ходит лыбится как додик , он кажется не понимает что это возможно его последние деньки даже в ЛЕ..те кто придет к ним из ЛЧ там колхазанов типа сосьедада нет . Испанцы на трибудах радовались будто это был финал .Сосьдад ужасный стиль показывает,вернее его отсутствие..
Element-22
03 Ноября 2022 в 22:51
если смотреть абсолютно все матчи МЮ, видеть этот прогресс при Тен Хаге, при этом не забывать поглядывать за остальными топами, именно на данную секунду Юнайтед выглядит серьёзнее всех тех, кто спускается в ЛЕ из ЛЧ.
Element-22
03 Ноября 2022 в 22:46
ля, я уж и забыл, как мерзко выглядит испанская команда, затягивающая время.
замена Витю на Мака - что это было, Эрик? синдром лысых шарлатанов?) команда не играла в 3 центральных уже пару лет, а Далот - вообще ни разу. сразу после этой замены начались сумбур и апатия, как следствие - ни одной внятной атаки. в решающем матчи проводить подобные эксперименты? ну такое...
Мага в нападении - теперь я точно видел всё!
тем не менее очередная победа и очередная сухая. ничего, опытнее будут. GGMU!!!
ARTUR
03 Ноября 2022 в 22:51
А у него есть варианты ?? Кого выпускать ?? В Мю сейчас три с половиной игрока ДХ ,Бруно и Казимиро , атака полнейший отстой так что Мага там вполне органичен
Element-22
03 Ноября 2022 в 22:54
я не корю его за выход Маги в атаку, просто изначально не нужно было устраивать эти извращения с тремя центральными. крайний раз такая схема была в марте 20 года в дерби с Сити при Сульшере. ежу понятно, что они не обучены играть в этой расстановке, тем более в матче, где решается судьба первого места.
ARTUR
03 Ноября 2022 в 23:00
Тен вообще меня удивляет составами ..особенно упорством выпускать и не менять КР..на второй тайм ,или первый..но на весь матч..ну и с тремя защитниками ..скорее всего ты прав..но состав у Мю хоть и дорогой но днари .. реально..
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