«МЮ» обыграл «Реал Сосьедад», но остался вторым в группе

Главный матч дня в Лиге Европы принимала Испания. «Реал Сосьедад» принимал «МЮ» в споре за первое место. Гостей устраивала только победа с разницей в два мяча и больше.

На 18-й минуте Криштиану Роналду снабдил мячом Алехандро Гарначо, тот слева ворвался в штрафную и метко пробил. И если в первом тайме у соперников было еще несколько шансов изменить счет на табло, то вторую половину испанцы засушили и уступили в итоге 0:1. «МЮ» не смог в итоге подвинуть «Реал» с первого места.

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