«МЮ» обыграл «Реал Сосьедад», но остался вторым в группе

Главный матч дня в Лиге Европы принимала Испания. «Реал Сосьедад» принимал «МЮ» в споре за первое место. Гостей устраивала только победа с разницей в два мяча и больше.
На 18-й минуте Криштиану Роналду снабдил мячом Алехандро Гарначо, тот слева ворвался в штрафную и метко пробил. И если в первом тайме у соперников было еще несколько шансов изменить счет на табло, то вторую половину испанцы засушили и уступили в итоге 0:1. «МЮ» не смог в итоге подвинуть «Реал» с первого места.
Протокол игры
|17'Гарначо Алехандро (0:1)
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони58' (Ариц Элустондо (58') •Ле Норман Робен•Пачеко Хон•Рико Диего•Марин Пабло58' (Наварро Роберто (58') •Субименди Мартин•Мерино Микель•Браис Мендес 64'83' (Субельдия Игор (83') •Сорлот Александр82' (Магунаселая Хон (82') •Фернандес Карлос 73'73' (Гевара Андер (73')
Де Хеа Давид•Далот Диогу• 88'Линделоф Виктор58' (Рэшфорд Маркус (58') •Мартинес Лисандро• 62'Шоу Люк•Ван де Бек Донни58' (Мактоминай Скотт (58') •Каземиро Карлос•Эриксен Кристиан83' (Фред Сантос (83') •Фернандеш Бруну•Роналду Криштиану• 72'Гарначо Алехандро83' (Магуайр Гарри (83')
03 ноября. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
Видео
замена Витю на Мака - что это было, Эрик? синдром лысых шарлатанов?) команда не играла в 3 центральных уже пару лет, а Далот - вообще ни разу. сразу после этой замены начались сумбур и апатия, как следствие - ни одной внятной атаки. в решающем матчи проводить подобные эксперименты? ну такое...
Мага в нападении - теперь я точно видел всё!
тем не менее очередная победа и очередная сухая. ничего, опытнее будут. GGMU!!!
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