Скоулз назвал «беспорядком» тактику «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз не в восторге от игры команды в матче Лиги Европы против «Реала Сосьедад».

Коллектив Эрика тен Хага одержал победу (1:0), но остался на втором месте в группе.

«Думаю, во втором тайме было слишком много хаоса. Я не особо понимаю, во что играла команда. До перерыва ситуация находилась под контролем, но затем тен Хаг заменил Линделофа, а Рэшфорд отправился на позицию десятки. Очевидно, что Маркус должен играть иначе – ему удобно в нападении. На мой взгляд, игра «Юнайтед» в итоге превратилась в беспорядок», – заявил после матча знаменитый экс-полузащитник «красных дьяволов».