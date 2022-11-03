«Барселона» – обладатель самого дорогого состава в Лиге Европы

«Барселона» возглавляет рейтинг команд Лиги Европы с самым дорогим составом.

Суммарная стоимость всех футболистов «сине-гранатовых» составляет 814 млн евро, как подсчитал авторитетный ресурс Transfermarkt. На втором месте в списке располагается «Манчестер Юнайтед» – 759 млн евро, немного уступил другой представитель АПЛ – лондонский «Арсенал» (749 млн). В пятёрку также угодили «Ювентус» (502 млн) и леверкузенский «Байер» (470 млн), а «Рома» (394 млн) расположилась на шестой позиции.

Напомним, что «Барселона», «Ювентус» и «Байер» оказались в Лиге Европы, заняв третье место в своих квартетах по итогам группового этапа Лиги чемпионов.