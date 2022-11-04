Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

В «Спортинге» не хотят играть против Роналду в Лиге Европы

04 Ноября 2022 • 20:28 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Наставник «Спортинга» Рубен Аморим назвал команду, с которой он не хотел бы встретиться в плей-офф Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» не является той командой, с кем «Спортинг» хотел бы встретиться, но, если это произойдёт, предпочёл бы, чтобы Криштиану Роналду остался на скамейке запасных», – заявил бывший партнёр Криштиану по сборной, чьи слова приводит издание Mundo Deportivo. Аморим отметил, что если форвард выйдет на поле, то вполне вероятно забьёт гол.

Будет ли встреча Роналду со своим родным клубом, станет известно в понедельник, 7 ноября, во время жеребьёвки первого раунда плей-офф Лиги Европы.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон Рубен Аморим
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
04 Ноября 2022 в 20:42
придурки )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Ноября
21:25 · Лига Европы
Педри и Сака – самые дорогие игроки Лиги Европы, Роналду – вне топ-50 2
20:28 · Лига Европы
В «Спортинге» не хотят играть против Роналду в Лиге Европы 1
19:56 · Лига Европы
Черчесов — о выходе «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы: Это только начало
15:06 · Лига Европы
​«Ференцварош» Черчесова умудрился занять первое место в группе ЛЕ с отрицательной разницей голов
13:59 · Лига Европы
​Тен Хаг объяснил выход Магуайра в нападение 4
12:48 · Лига Европы
Дзаньоло подвёл итоги матча «Рома» - «Лудогорец»
11:59 · Лига Европы
​Роналду получил низкую оценку за матч в Испании 11
11:47 · Лига Европы
Головин прокомментировал выход «Монако» в плей-офф ЛЕ
10:25 · Лига Европы
«Спасибо, кумир»: Гарначо обратился к Роналду 1
09:30 · Лига Европы
Салаи высказался о победе над киевским «Динамо»
09:22 · Лига Европы
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
08:26 · Лига Европы
Киоун: «Арсенал» на классе победил «Цюрих»
08:20 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала» Тирни рассказал о своей травме
08:14 · Лига Европы
Сарри - о болельщиках «Фейеноорда»: «Они бросали в нас пакеты с мочой» 11
07:52 · Лига Европы
Луческу оценил путь киевского «Динамо» в еврокубках
Все новости
Рекомендуем