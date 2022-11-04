В «Спортинге» не хотят играть против Роналду в Лиге Европы

Наставник «Спортинга» Рубен Аморим назвал команду, с которой он не хотел бы встретиться в плей-офф Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» не является той командой, с кем «Спортинг» хотел бы встретиться, но, если это произойдёт, предпочёл бы, чтобы Криштиану Роналду остался на скамейке запасных», – заявил бывший партнёр Криштиану по сборной, чьи слова приводит издание Mundo Deportivo. Аморим отметил, что если форвард выйдет на поле, то вполне вероятно забьёт гол.

Будет ли встреча Роналду со своим родным клубом, станет известно в понедельник, 7 ноября, во время жеребьёвки первого раунда плей-офф Лиги Европы.

