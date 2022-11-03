Тен Хаг – о втором месте «МЮ» в группе Лиги Европы: «Не всегда получаешь то, чего заслуживаешь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» в матче Лиги Европы (1:0).

Несмотря на сегодняшний результат, первая строчка в группе осталась за представителем Ла Лиги, в то время как «красные дьяволы» были вынуждены довольствоваться вторым местом.

«Мы хорошо держались в защите, что позволило нам сыграть «на ноль». Конечно, мы разочарованы итогами – мы всегда хотим быть первыми. Но есть и положительные моменты.

В футболе не всегда получаешь то, чего заслуживаешь. В первом матче «Сосьедад» пробил пенальти, которого не должно было быть», – отметил нидерландский рулевой.