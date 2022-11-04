Тен Хаг: «Гарначо был очень хорош»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает об игре Алехандро Гарначо в матче против «Реала Сосьедад».

18-летний аргентинский нападающий вышел в стартовом составе и стал автором единственного гола на 17-й минуте встречи.

«Очень надеюсь, что Гарначо сможет продолжать в том же духе, – делится мнением тен Хаг в интервью BT Sport. – Сегодня он представлял серьёзную угрозу для соперников. У нас возникли проблемы с составом: мы не могли рассчитывать на Санчо и Антони. Буду очень рад, если Гарначо и в дальнейшем будет достойно заменять их», – заявил рулевой «красных дьяволов».