Тен Хаг назвал задачу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Реал Сосьедадом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с испанским «Реал Сосьедадом» в рамках последнего тура группового этапа Лиги Европы.

«Для нас важно одержать победу в предстоящей игре. Мы прекрасно понимаем, что нужно делать: победить с разницей в два мяча. Если вы хотите выиграть титул, то обязаны побеждать каждого соперника», - передает слова нидерландского тренера Manchester Evening News.

Матч «Реал Сосьедад» - «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 3 ноября, в Сан-Себастьяне. Начало встречи запланировано в 20:45 по московскому времени.