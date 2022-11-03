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Лига Европы

Тен Хаг назвал задачу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Реал Сосьедадом»

03 Ноября 2022 • 08:19 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Манчестер Юнайтед
1 3.30 X 3.45 2 2.20
Через 10 ч. 59 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с испанским «Реал Сосьедадом» в рамках последнего тура группового этапа Лиги Европы.

«Для нас важно одержать победу в предстоящей игре. Мы прекрасно понимаем, что нужно делать: победить с разницей в два мяча. Если вы хотите выиграть титул, то обязаны побеждать каждого соперника», - передает слова нидерландского тренера Manchester Evening News.

Матч «Реал Сосьедад» - «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 3 ноября, в Сан-Себастьяне. Начало встречи запланировано в 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Эрик тен Хаг
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РЕАЛ СОСЬЕДАД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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