Как Роналду отреагировал на выход «МЮ» в плей-офф Лиги Европы

Португальский центрфорвард «МЮ» Криштиану Роналду высказался о гостевой победе над испанским «Реал Сосьедадом» в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА. Манкунианцы победили со счетом 1:0 и финишировали на втором месте в квартете.

«МЮ» движется вперед, мы продолжаем идти к своим целям. Большая благодарность нашим болельщикам за поддержку», - оставил сообщение 37-летний нападающий в социальных сетях.

На групповой стадии еврокубка Криштиану Роналду поучаствовал во всех шести поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.