​Антони, Санчо и Марсьяль не поедут на матч с «Реалом Сосьедад»

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч против «Реала Сосьедад» в рамках шестого тура групповой стадии Лиги Европы. На официальном сайте «красных дьяволов» был опубликован список игроков, которые могут выйти на поле. В списке отсутствуют три футболиста группы атаки – Антони, Джедон Санчо и Антони Марсьяль.

«Антони и Антони Марсьяль останутся в Кэррингтоне, чтобы продолжить свои индивидуальные тренировки. Джедон болен», - говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Юнайтед».

Для выхода в плей-офф Лиги Европы с первого места «Манчестер Юнайтед» нужно обыгрывать «Реал Сосьедад» с разницей в два гола или крупнее.