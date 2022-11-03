​Гарначо побил рекорд Беста в «Манчестер Юнайтед»

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» проводит гостевой матч против «Реала Сосьедад» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Счёт в этой игре открыл вингер «красных дьяволов» Алехандро Гарначо.

Как сообщает Opta, Гарначо стал самым молодым иностранцев в «Манчестер Юнайтед», забившим за клуб в еврокубках. Аргентинец забил в возрасте 18 лет и 125 дней.

Ранее рекорд принадлежал Джорджу Бесту. Ему удалось забить за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках в 18 лет и 154 дня. Случилось это в игре против «Юргордена» в далёком 1964 году.

Следить за развитием событий в матче «Реал Сосьедад» - «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции.